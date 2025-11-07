Wpadł ze 126 tysiącami „lewych” papierosów Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj Skuteczne działania policjantów stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą doprowadziły do ustalenia i zatrzymania na terenie powiatu grodziskiego mężczyzny przewożącego nielegalne papierosy. W samochodzie i domu 63-latka funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 126 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymany usłyszał zarzut dotyczący paserstwa akcyzowego. To przestępstwo zagrożone jest karą wysokiej grzywny, a nawet pozbawienia wolności do 3 lat.

Podczas działań operacyjnych stołeczni policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili osobę podejrzaną o przestępstwa z ustawy karno-skarbowej. Mężczyzna miał przewozić znaczną ilość papierosów bez polskich znaków akcyzowych. Gdy tylko funkcjonariusze ustalili trasę przejazdu i pojazd podejrzanego, rozpoczęli obserwację tej drogi. Wytypowany samochód został zatrzymany na terenie gminy Żabia Wola. Podczas wstępnej kontroli przewożonego bagażu okazało się, że cały samochód jest wypełniony kartonami z paczkami papierosów.

Policjanci zabezpieczyli w aucie 6 tysięcy paczek papierosów różnych marek, na których nie było polskich znaków akcyzy skarbowej. Kierowca został zatrzymany i doprowadzony do grodziskiej komendy. Podczas przeszukania jego mieszkania w sąsiednim powiecie zostały odnalezione kolejne opakowania z nielegalnym towarem. Po sprawdzeniu wszystkich zabezpieczonych pudełek okazało się, że 63-latek posiadał łącznie 126 380 sztuk papierosów bez akcyzy, co spowodowało straty Skarbu Państwa na kwotę ponad 186 tysięcy złotych.

Mężczyźnie został przedstawiony zarzut paserstwa akcyzowego. Oprócz przepadku towaru i zabezpieczenia pieniędzy na poczet przyszłej kary, za popełnione przez niego przestępstwo skarbowe kodeks przewiduje wysoką grzywnę i karę pozbawienia wolności do 3 lat.

asp.sztab. Katarzyna Zych/ea

Zabezpieczone przez policjantów papierosy

Policjant z zatrzymananym

Zabezpieczone przez policjantów papierosy