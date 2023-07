Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo w wakacje - zobacz spot

Zapewnienie wakacyjnego bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie powiatu grodziskiego to najważniejszy cel wielu miejscowych służb i instytucji. Grodziscy policjanci realizują to zadanie między innymi we współpracy ze strażakami, strażnikami miejskimi, ratownikami wodnymi i służbami medycznymi. Wspólnie przygotowaliśmy spot profilaktyczny z radami na ten szczególny czas, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy. POMAGAMY I CHRONIMY!