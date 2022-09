Aresztowany za przestępstwa narkotykowe i broń bez zezwolenia Data publikacji 26.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkaset gramów narkotyków, broń i amunicję oraz dużą sumę pieniędzy i inne przedmioty zabezpieczyli grodziscy kryminalni podczas realizacji na jednej z posesji w powiecie. Wspólnie z policjantami ze stołecznego pododdziału kontrterrorystycznego oraz przewodnikiem z psem służbowym, do sprawy zatrzymali 39-letniego mężczyznę. Prokurator przedstawił mu zarzuty karne dotyczące posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych, wielokrotnego udzielania ich innym osobom oraz posiadania broni palnej i amunicji bez zezwolenia. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące.

Podczas skrupulatnie wykonywanych czynności w sprawach związanych z przestępstwami narkotykowymi grodziscy kryminalni ustalili miejsce, gdzie może do tych czynów dochodzić. Policjanci dokładnie przygotowali się do sprawdzenia swoich informacji. Do wspólnej akcji włączyli stołecznych kontrterrorystów oraz przewodnika z psem służbowym, wyspecjalizowanym do poszukiwania narkotyków i po 6.00 rano weszli na jedną z posesji w powiecie.

Gdy tylko funkcjonariusze znaleźli się w środku budynku mieszkalnego, natychmiast skierowali się do kotłowni, gdzie w piecu znaleźli bryły białej substancji przygotowane do spalenia. Policjanci szybko wyjęli podejrzane przedmioty i dokonali przeszukania pozostałych pomieszczeń. W innych miejscach znaleźli jeszcze torbę foliową i kilka małych torebek z białym proszkiem.

Podczas dokładnego sprawdzania domu, budynku gospodarczego i garażu kryminalni znaleźli także broń długą i krótką oraz kilka sztuk amunicji. W mieszkaniu zabezpieczyli też banknoty o różnych nominałach oraz sprzęt komputerowy i telefony.

W trakcie czynności policjanci ustalili, że wszystkie znalezione rzeczy należą do 39-letniego właściciela posesji, który został zatrzymany na miejscu. Mężczyzna nie posiadał zezwoleń na dwie jednostki broni palnej i amunicję do niej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczone zostały znalezione pieniądze i samochód mężczyzny. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany nie tylko posiadał niedozwolone substancje w domu, ale także wielokrotnie handlował nimi, co stało się jego stałym źródłem dochodu.

Mężczyzna po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie usłyszał zarzuty karne dotyczące udzielania narkotyków innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci kilkuset gramów amfetaminy i kilku gramów mefedronu oraz posiadania bez wymaganych zezwoleń 2 sztuk broni palnej i amunicji.

Na wniosek prokuratora sąd w Żyrardowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego na 3 miesiące. Za dokonane przestępstwa grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

asp.sztab. Katarzyna Zych/ea